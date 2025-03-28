Шуляк объяснила, почему громады сознательно создают планы пространственного развития

По ее словам, из-за его сложности, процесс создания может быть достаточно длительным - в среднем 1-1,5 года, но громадам, которые уже имеют программы комплексного восстановления, создать качественный ППР будет гораздо проще. Кроме этого, еще 13 украинским громадам в создании документа будут помогать международные партнеры.

Так, в марте 2025 года завершился отбор общин для участия в шведско-украинской программе Polaris Поддержка предоставления услуг по направлению "Восстановление на местном уровне". 21 марта 13 избранных в итоге общин подписали Меморандумы о сотрудничестве в рамках которой будет осуществляться помощь с инструментами сбора данных, пространственного планирования, а также по механизмам привлечения общин к процессу восстановления. Этим общинам будут помогать в создании стратегического документа - планов пространственного развития.

В частности, речь идет о:

Близнюковской громаде Харьковской области;

Васильковской, Солонянской Самарской Днепропетровской области;

Вольнянской, Павловской Запорожской области;

Конотопской, Хмелевской Сумской области;

Дымерскую Киевской;

Златопольскую Харьковской;

Коблевскую Николаевской;

Новобугскую Николаевской;

Александровскую Донецкой;

Эти 13 громад, пояснила Шуляк, получат экспертную поддержку во внедрении интегрированного планирования с учетом экологических принципов, а также в формировании проектов, направленных на привлечение инвестиций. Это позволяет обеспечить восстановление, которое соответствует реальным потребностям всех жителей и создает основу для долгосрочной устойчивости.

"Мы, украинцы, стремимся жить в состоятельных, богатых и инклюзивных общинах. Но способность общины, прежде всего, начинается с качественного планирования. И жить с градостроительной документацией, которая разрабатывалась несколько в 1968-м или в 1976-м году, практически невозможно. Жить без стратегии развития также невозможно, потому что ты себя ограничиваешь в определенных возможностях, которые будут помогать и жителям общины, и бизнесу, и всем, кто проживает на таких территориях", - подчеркнула нардеп.

Она добавила, что способность будет измеряться в зависимости от того, насколько общины готовы планировать свое развитие. Создание плана пространственного развития - наиболее качественный инструмент для этого. В то же время, 25 марта Верховная Рада приняла законопроект №9549, одна из поправок которого переносит действие Закона №711 об обязательности для общин планов пространственного развития с 1 января 2025 года до 1 января 2028 года.

"То есть, мы понимаем, что общины, которые стремятся к развитию и уже задумываются о создании ППР, или уже даже начали этот процесс, будут иметь больше времени на создание документа. Документ сложный, требует много ресурсов, в том числе и временных. В соответствии с расчетами, общий срок выполнения процессов подготовительного этапа составляет примерно 31 неделю. Основного - примерно 50 недель. То есть, речь идет в среднем о 1,5 года", - пояснила Шуляк.

Парламентарий также подчеркнула, что некоторые украинские общины уже успешно представили первые планы пространственного развития, то есть их кейсы могут использовать органы местного самоуправления, которые только на старте процесса. Более того, существенно упростит создание ППР наличие у громады программы комплексного восстановления.

"Когда мы говорим о богатых общинах, это прежде всего о бизнесе, об инвестициях и о тех возможностях, которые каждая община может предложить нашему украинскому бизнесу и не только украинскому международному в том числе. И также здесь без качественных данных есть понимание, а какая есть инфраструктура, что нужно изменить, а что возможно найти дополнительные ресурсы для того, чтобы бизнес работал в громаде успешно, платил налоги и создавал новые рабочие места", - резюмировала Шуляк.