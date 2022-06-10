ru ua
Пт, 10 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шуляк: помощь переселенцам - один из приоритетов парламентского большинства

Новина українською →
Пятница 10 июня 2022 17:33
Шуляк: помощь переселенцам - один из приоритетов парламентского большинства Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

С началом войны встала проблема эвакуации людей и помощи переселенцам. Именно над этим работают представители парламентского большинства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время совещания у вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

"Все наши партийные офисы сейчас работают как гуманитарные хабы и оказывают круглосуточную помощь переселенцам. К этому привлечены все наши депутаты. Кроме того, привлекаем международную гуманитарную помощь", - заявила Шуляк.

Она констатировала, что на международном уровне партия приложила все усилия, чтобы помочь переселенцам, которых в Европе насчитывают около 5 млн человек.

"Парламенту и правительству следует объединить усилия, чтобы иметь больше конкретных результатов. К примеру вместе с Министерством цифровой трансформации можем создать в действии услугу "е-переселенец", где можно будет подавать и получать документы, справки и другую помощь", - сказала Шуляк.

Читайте РБК-Украина в Google News
Слуга народа Елена Шуляк
NEWS
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз