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Шуляк: допомога переселенцям - один з пріоритетів парламентської більшості

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П'ятниця 10 червня 2022 17:33
Шуляк: допомога переселенцям - один з пріоритетів парламентської більшості Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

З початком війни постала проблема евакуації людей та допомоги переселенцям. Саме над цим працюють представники парламентської більшості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк під час наради у віце-прем’єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

"Всі наші партійні офіси зараз працюють як гуманітарні хаби та надають цілодобову допомогу переселенцям. До цього залучені всі наші депутати. Крім того, залучаємо міжнародну гуманітарну допомогу", - заявила Шуляк.

Вона констатувала, що на міжнародному рівні партія доклала всіх зусиль, щоб допомогти переселенцям, яких у Європі налічують близько 5 млн осіб.

"Парламенту та уряду слід об’єднати зусилля, щоб мати більше конкретних результатів. До прикладу разом з Міністерством цифрової трансформації можемо створити у Дії послугу "є-переселенець", де можна буде подавати та отримувати документи, довідки та іншу допомогу", - сказала Шуляк.

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Слуга народа Олена Шуляк
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