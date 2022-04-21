Шуляк поблагодарила Эстонию и Латвию, которые первыми признали действия России в Украине геноцидом

Признания парламентами Эстонии и Латвии действий России в Украине геноцидом украинского народа важно не только для нашего государства, но и для Европы и остального мира.

"Это важно для памяти десятков тысяч погибших. Это важно для тех, кого изнасиловали и пытали. Это важно для тех, чьи дома разрушены. Важно для сотни тысяч людей, кто сегодня в Мариуполе вынужден прятаться от бомб в подвалах, лелея последнюю надежду на то, что российские войска каким-то чудом вспомнят о человечности и предоставят возможность эвакуироваться гуманитарными коридорами", - сказала она.

По словам Шуляк, Россия сегодня вынимает из ящиков прошлого века и возвращает к реальности самые бесчеловечные, антигуманные практики, которые уже давно осуждены на всех уровнях и во всех странах. Речь идет о стремлении уничтожить, стереть с лица земли целый народ. Именно так, как это было во время Голодомора, именно так, как это было во время Холокоста.

"Позорная, страшная, бесчеловечная практика геноцида должна быть навсегда стерта из жизни мира. Малейшие намеки и проявления на нее должны быть осуждены и наказаны до того, как превратятся в катастрофу", - подчеркнула она.

Шуляк убеждена: мировой порядок XXI века не должен содержать самой возможности геноцида. Это - высокая и великая миссия для всех людей доброй воли на нашей планете. И Эстония сегодня сделала первый шаг к тому, чтобы эту миссию выполнить, отметила Елена Шуляк.

Символично, что первым этот вопрос рассматривает Высший законодательный орган именно Эстонии. Ведь именно они первыми, еще в далеком 1993 году, признали устроен Сталинской Россией голодомор геноцидом украинского народа.

"Мы знаем Эстонию как страну нулевой толерантности к любому тоталитаризму, диктатуре, геноциду и другим проявлениям бесчеловечной антигуманной политики. И сегодня они первыми рассмотрели вопрос о признании геноцида, который совершила та же Россия на территории Украины - но уже в XXI веке", - добавила она.

Также Шуляк поблагодарила латвийский парламент, который единодушно признал, что Россия осуществляет геноцид против украинского народа.