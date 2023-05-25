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Шуляк: підтримуючи Росію, Іран стає співучасником злочинів проти України

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook.com/el.shuliak)
Автор: Сергей Новиков

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк підтримала звернення президента до народу Ірану, в якому він закликає припинити військову підтримку Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

"Вчора вночі на Київ знову летіли іранські ударні безпілотники. Дякуючи силам протиповітряної оборони, 36 з 36-и дронів Shahed були знищені. Я розумію, навіщо це державі-агресору – вона все ще не полишила свої кровожерливі плани стерти Україну з карти світу. Але навіщо це Ірану? У нього немає й не може бути військових цілей в Україні. А підтримка сторони зла - шлях у прірву", - сказала вона.

Вона також нагадала, що в історії українсько-іранських відносин були й інші часи.

"Я пам’ятаю, як у Києві проводилися так звані "іранські виставки", де можна було придбати чудові товари зі східним колоритом. Це яскравий приклад, що гроші можна заробляти, не вбиваючи людей", - зазначила Шуляк.

Росія регулярно атакує Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed, які вона видає за власну продукцію під маркою "Герань". Проти України вже було застосовано близько 1160 Shahed, 900 з яких збила українська ППО.

У зв’язку з цим Володимир Зеленський звернувся до іранського народу.

"Хотів би звернутися безпосередньо до народу Ірану. До всіх - до суспільства, до іранських улемів, до кожної іранської родини, до тих людей, які здатні впливати на державні рішення в Ірані. Просте запитання: а для чого вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на боці держави-зла? Світ же бачить, що відбувається, і ви всі в Ірані бачите. Підтримку зла неможливо заперечувати", - сказав президент.

Іран постачає дрони-камікадзе Shahed 136 РФ для війни проти України

Після того, як Україна представила реальні докази застосування іранського озброєння Росією в Україні, Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність до постачання зброї у РФ, яку раніше заперечував.

До того ж координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія та Іран значно розширили свою оборонну співпрацю. Така їх взаємодія допоможе Москві продовжити війну в Україні, а також становитиме загрозу для сусідів Ірану.

Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наша країна подасть проти Ірану скаргу до Міжнародного кримінального суду через постачання дронів Росії. А Європейський союз, США та Британія запровадили санкції проти Ірану за постачання зброї країні-агресору.

Підрахунки української розвідки свідчать, що у РФ ще є запас з тих партій іранських дронів, які вони отримували наприкінці минулого року і на початку цього. "Шахеди" росіяни отримують партіями 250-300 штук.

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Олена ШулякРосійська ФедераціяІран