Шуляк: парламент звільнив власників пошкодженого майна від податку на нерухомість

"Цим законопроектом ми закріпили в Податковому кодексі норму, яка дозволяє не нараховувати та не сплачувати податок на нерухоме майно, яке відрізняється від земельної ділянки, починаючи з місяця, в якому об'єкт зруйновано. А сам факт руйнування має бути підтверджено актом огляду об'єкта, складеного ДСНС або його територіальним органом чи органом місцевого самоврядування", - заявила Шуляк.

Вона додала, що ця норма є особливо нагальною в умовах війни, оскільки об'єкти нерухомості могли стати повністю або частково непридатним для використання, а підготовка документів для зміни податкових зобов'язань на такі об'єкти досить тривала.

Також відповідно до законопроєкту, фізичні особи звільняються від сплати земельного податку до останнього числа, місяця, в якому завершені бойові дії чи окупація відповідної території.

"Звільняються від сплати податку не лише землі, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, а й в районах, де тривають або можливі активні бойові дії. Крім того, очевидно, що землі, які межують з російським кордоном не можуть бути оброблені через обстріли з боку країни-агресора. А деокуповані території здебільшого заміновані ворогом, що також унеможливлює їх обробку", - зазначила ініціаторка законопроекту.

Зазначимо, що нарахування та сплата податку для знищеного чи пошкодженого майна припинятиметься незалежно від включення відповідної території до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії та тимчасово окупованих територій, оскільки пошкодження від рашистських обстрілів є на всій території України.

Нагадаємо, раніше парламент підтримав законопроект №7198 про компенсацію за пошкоджене і знищене майно внаслідок повномасштабної війни Росії проти України. Очікується, що вкінці травня 2023-го року українці почнуть отримувати перші відшкодування.