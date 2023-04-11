Шуляк: парламент освободил собственников поврежденного имущества от налога на недвижимость

"Этим законопроектом мы закрепили в Налоговом кодексе норму, позволяющую не начислять и не уплачивать налог на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, начиная с месяца, в котором объект разрушен. А сам факт разрушения должен быть подтвержден актом осмотра объектов, составленного ГСЧС или его территориальным органом или органом местного самоуправления", - заявила Шуляк.

Она добавила, что эта норма особенно настоятельна в условиях войны, поскольку объекты недвижимости могли стать полностью или частично непригодными для использования, а подготовка документов для изменения налоговых обязательств на такие объекты достаточно продолжительна.

Также согласно законопроекту физические лица освобождаются от уплаты земельного налога до последнего числа, месяца, в котором завершены боевые действия или оккупация соответствующей территории.

"Освобождаются от уплаты налога не только земли, находящиеся на временно оккупированных территориях, но и в районах, где продолжаются или возможны активные боевые действия. Кроме того, очевидно, что граничащие с российской границей земли не могут быть обработаны из-за обстрелов со стороны страны-агрессора. А деоккупированные территории в основном заминированы врагом, что также делает невозможным их обработку", - отметила инициатор законопроекта.

Отметим, что начисление и уплата налога для уничтоженного или поврежденного имущества будет прекращаться независимо от включения соответствующей территории в Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия и временно оккупированных территорий, поскольку повреждение от рашистских обстрелов на всей территории Украины.

Напомним, ранее парламент поддержал законопроект №7198 о компенсации за поврежденное и уничтоженное имущество в результате полномасштабной войны России против Украины. Ожидается, что в конце мая 2023 года украинцы начнут получать первые возмещения.