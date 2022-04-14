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Шуляк: парламент официально признал, что Россия совершает геноцид в Украине

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Четверг 14 апреля 2022 18:35
Шуляк: парламент официально признал, что Россия совершает геноцид в Украине Фото: главу партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Верховная рада официально признала: Россия совершает геноцид украинцев прямо сейчас. И призвала мир также признать преступления в Буче, Бородянке, Ирпене, Харькове Мариуполе настоящим геноцидом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

Она предупредила, что в противном случае, путинская шайка не остановится и захочет повторить эти кровожадные преступления на улицах европейских городов и городков.

Шуляк также напомнила, что в ХХ веке тоталитарные диктатуры привели в Украине три трагедии глобального масштаба - Голодомор, Холокост и Чернобыль.

"Казалось бы, из этих трагедий человечество сделало надлежащие выводы. И должно было бы сделать все, чтобы такого в истории никогда не повторилось. Но в ХХІ веке новая тоталитарная диктатура смогла повторить и кое в чем превзойти ужасы недавнего прошлого. путинская Россия убивает людей не за то, что они враги. Не из-за их этнического происхождения или языка общения. Сегодня украинцев истребляют, потому что они - граждане Украины. За то, что они просто живут на своей земле", - подытожила политик.

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Парламент Российская Федерация Елена Шуляк
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