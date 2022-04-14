Шуляк: парламент офіційно визнав, що Росія вчиняє геноцид в Україні
Верховна рада офіційно визнала: Росія вчиняє геноцид українців прямо зараз. І закликала світ також визнати злочини у Бучі, Бородянці, Ірпені, Харкові Маріуполі справжнім геноцидом.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.
Вона застерегла, що в іншому разі, путінська зграя не зупиниться і захоче повторити ці кровожерливі злочини на вулицях європейських міст і містечок.
Шуляк також нагадала, що у ХХ сторіччі тоталітарні диктатури спричинили в Україні три трагедії глобального масштабу - Голодомор, Голокост та Чорнобиль.
"Здавалося б, з цих трагедій людство зробило належні висновки. І мало б зробити все, щоб такого в історії ніколи не повторилося. Але у ХХІ столітті нова тоталітарна диктатура спромоглася повторити і де в чому перевершити жахи недавнього минулого. путінська Росія вбиває людей не за те, що вони вороги. Не через їхнє етнічне походження чи мову спілкування. Сьогодні українців винищують, бо вони - громадяни України. Через те, що вони просто живуть на своїй землі", - підсумувала політик.