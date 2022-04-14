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Шуляк: парламент офіційно визнав, що Росія вчиняє геноцид в Україні

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Четвер 14 квітня 2022 18:35
Шуляк: парламент офіційно визнав, що Росія вчиняє геноцид в Україні Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Верховна рада офіційно визнала: Росія вчиняє геноцид українців прямо зараз. І закликала світ також визнати злочини у Бучі, Бородянці, Ірпені, Харкові Маріуполі справжнім геноцидом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

Вона застерегла, що в іншому разі, путінська зграя не зупиниться і захоче повторити ці кровожерливі злочини на вулицях європейських міст і містечок.

Шуляк також нагадала, що у ХХ сторіччі тоталітарні диктатури спричинили в Україні три трагедії глобального масштабу - Голодомор, Голокост та Чорнобиль.

"Здавалося б, з цих трагедій людство зробило належні висновки. І мало б зробити все, щоб такого в історії ніколи не повторилося. Але у ХХІ столітті нова тоталітарна диктатура спромоглася повторити і де в чому перевершити жахи недавнього минулого. путінська Росія вбиває людей не за те, що вони вороги. Не через їхнє етнічне походження чи мову спілкування. Сьогодні українців винищують, бо вони - громадяни України. Через те, що вони просто живуть на своїй землі", - підсумувала політик.

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Парламент Російська Федерація Олена Шуляк
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