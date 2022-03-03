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Шуляк: нужно остановить новую дезинформацию России против Украины на старте

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Четверг 03 марта 2022 14:47
Шуляк: нужно остановить новую дезинформацию России против Украины на старте Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Понимая, что российская пропагандистская машина потерпела крах, Кремль готовит следующую провокацию: враги будут сообщать россиянам о необходимости оказания гуманитарной помощи, чтобы хоть как-то отбелить свою репутацию и, разумеется, дискредитировать украинских защитников и власть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Россия уже начинает распространять информацию, что надо спасать людей, а не территории. Их аудитория - русские. Это делается для того, чтобы перекрыть протестные настроения и давить на людей эмоционально", - отмечает Шуляк.

По ее мнению, в планах России - очередная подмена реальности для их населения, чтобы направить энергию людей не на сопротивление режиму, а на общее объединение на фоне боли и потерь солдат, погибших во имя так называемого "сохранения мира".

"Сегодня нам остро необходимо усилить наш информационный фронт и показать: вся Украина организует гуманитарную помощь людям. Это делают представители власти на местах, тероборона, волонтеры и все-все украинцы, которые имеют возможность. Люди - высшая ценность для Украины. Так было, есть и будет всегда", - добавляет председатель СН.

Она также призвала украинцев всеми возможными способами показать цинизм России, которая заявляет, что мы не думаем о населении.

"Распространяйте информацию внутри страны и за ее пределами. Передавайте родным, друзьям и знакомым в РФ и Беларуси. Рассказывайте правду жителям Европы. Главный месседж: мы помогаем людям, пострадавшим от российской агрессии. Мы даем им медицинскую помощь, приют, еду и т.д. Для усиления распространения информации можно привлечь церковь, в том числе УПЦ МП (заявления, содействие в оказании гуманитарной помощи и тому подобное). Остановим вражескую дезинформацию на старте", - говорит Шуляк.

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Российская Федерация Елена Шуляк
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