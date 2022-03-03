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Шуляк: треба зупинити нову дезінформацію Росії проти України на старті

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Четвер 03 березня 2022 14:47
Шуляк: треба зупинити нову дезінформацію Росії проти України на старті Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Розуміючи, що російська пропагандистська машина зазнала краху, Кремль готує наступну провокацію: вороги повідомлятимуть росіянам про необхідність надання гуманітарної допомоги, щоб хоч якось відбілити свою репутацію і, зрозуміло, дискредитувати українських захисників та владу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Росія вже починає поширювати інформацію, що треба рятувати людей, а не території. Їх аудиторія - росіяни. Це робиться для того, щоб перекрити протестні настрої та тиснути на людей емоційно", - зазначає Шуляк.

На її думку, у планах Росії - чергова підміна реальності для їх населення, щоб спрямувати енергію людей не на опір режиму, а на загальне об’єднання на фоні болю і втрат солдатів, які загинули в ім’я так званого "збереження миру".

"Сьогодні нам гостро необхідно посилити наш інформаційний фронт і показати: вся Україна організовує гуманітарну допомогу людям. Це роблять представники влади на місцях, тероборона, волонтери та всі-всі українці, які мають можливість. Люди - найвища цінність для України. Так було, є і буде завжди", - додає голова СН.

Вона також закликала українців всіма можливими способами показати цинізм Росії, яка заявляє, що ми не думаємо про населення.

"Поширюйте інформацію всередині країни та за її межами. Передавайте рідним, друзям та знайомим у РФ та Білорусі. Розповідайте правду жителям Європи. Головний меседж: ми допомагаємо людям, які постраждали від російської агресії. Ми даємо їм медичну допомогу, притулок, їжу і т.д. Для посилення розповсюдження інформації можна залучити церкву, у тому числі УПЦ МП (заяви, сприяння у наданні гуманітарної допомоги тощо). Зупинимо ворожу дезінформацію на старті", - говорить Шуляк.

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Російська Федерація Олена Шуляк
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