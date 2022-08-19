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Шуляк: опыт Сумской области в планировании восстановления может стать примером для других регионов

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Пятница 19 августа 2022 14:55
Шуляк: опыт Сумской области в планировании восстановления может стать примером для других регионов Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Сумская область уже разработала свою стратегию восстановления и экономического развития региона, который может лечь в основу плана комплексного восстановления, который будет определять основные пространственные и социально-экономические приоритеты восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в Facebook.

"Мы приняли законопроект, который уже стал законом и подписан президентом, предусматривает создание в Украине программы комплексного восстановления населенных пунктов, и позволит решить ряд градостроительных вопросов, которые возникли в результате военного вторжения РФ. Сумская область может стать первым регионом, которая разработает такой план, потому что уже есть стратегия. Если они будут первыми - смогут поделиться своим опытом с другими деоккупированными областями", - подчеркнула она.

По ее словам, наличие комплексного плана восстановления - сигнал, в частности, и для международных доноров - что у нас есть стратегическое видение восстановления наших территорий и четко понимаем приоритеты.

Кроме того, Шуляк рассказала, что сейчас в парламенте ко второму чтению готовится законопроект №7198 о восстановлении разрушенного жилья.

"Надеюсь, мы не будем ждать репарации от РФ. Украина уже изымает российские активы, эти средства можно использовать как компенсацию за поврежденное жилье украинцев. Как область, где пострадало много именно жилых объектов, Сумская область может предоставить предложения для совершенствования законопроекта - мы обязательно учтем их при окончательном принятии документа", - отметила политик.

Шуляк также отметила, что сейчас в области определен перечень из 266 приоритетных объектов, подлежащих первоочередному восстановлению. На это из госбюджета выделят 250 млн грн.

Речь идет о текущем ремонте, установке окон, дверей, капитальном ремонте крыши, а также ремонте теплосетей, водоотведения и электроснабжения.

Всего в области повреждено 2505 объектов. Среди них больше всего объектов: жилые дома (частные) - 1568, многоэтажки - 241, учебные заведения - 110 и тому подобное.

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Елена Шуляк Сумская область
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