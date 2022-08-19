Шуляк: досвід Сумської області у плануванні відбудови може стати прикладом для інших регіонів

Сумська область вже розробила свою стратегію відбудови та економічного розвитку регіону, який може лягти в основу плану комплексного відновлення, що визначатиме основні просторові та соціально-економічні пріоритети відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк у Facebook .

"Ми ухвалили законопроєкт, який вже став законом і підписаний президентом, що передбачає створення в Україні програми комплексного відновлення населених пунктів, і дозволить вирішити низку містобудівних питань, що виникли внаслідок військового вторгнення РФ. Сумська область може стати першим регіоном, яка розробить такий план, бо вже має стратегію. Якщо вони будуть першими - зможуть поділитися своїм досвідом з іншими деокупованими областями", - наголосила вона.

За її словами, наявність комплексного плану відновлення - сигнал, зокрема, і для міжнародних донорів - що ми маємо стратегічне бачення відновлення наших територій та чітко розуміємо пріоритети.

Крім того, Шуляк розповіла, що наразі в парламенті до другого читання готується законопроект №7198 про відновлення зруйнованого житла.

"Сподіваюся, ми не будемо чекати на репарації від РФ. Україна вже вилучає російські активи, ці кошти можна використовувати як компенсацію за пошкоджене житло українців. Як область, де постраждало багато саме житлових об’єктів, Сумщина може надати пропозиції для вдосконалення законопроекту - ми обов’язково врахуємо їх при остаточному ухваленні документа", - зазначила політик.

Шуляк також зауважила, що наразі в області визначено перелік із 266 пріоритетних об’єктів, які підлягають першочерговому відновленню. На це з держбюджету виділять 250 млн грн.

Йдеться про поточний ремонт, встановлення вікон, дверей, капітальний ремонт даху, а також ремонт тепломереж, водовідведення та електропостачання.

Загалом в області пошкоджено 2505 об’єктів. Серед них найбільше об’єктів: житлові будинки (приватні) - 1568, багатоповерхівки - 241, заклади освіти - 110 тощо.