Шуляк объяснила, как подать заявку на возмещение жилья, если нет права собственности

Подать информационную заявку о возмещении разрушенного или поврежденного жилья смогут все украинцы, даже в случае отсутствия на руках документов, удостоверяющих право собственности на квартиру или дом.

"На сегодня не все, кто эвакуировался с опасных территорий взяли с собой все документы. В частности, это касается документов на жилье. Что делать, если их нет, но есть потребность подать информационную заявку о повреждении или уничтожении жилья? Подавать. И самый простой способ - через приложение "Дія" или на одноименном портале", - сказала она.

На первом этапе достаточно будет только заявки, уверяет председатель Партии. Документы о праве собственности, если они есть, можно будет добавить позже. Если их нет (потерялись, сгорели и т.д.) - законопроектом №7198 о восстановление жилья, поврежденного или уничтоженного оккупантами, предусмотрено создание Комиссии, которая будет заниматься этим вопросом, уточнила Елена Шуляк.

"Простыми словами: причин для волнений нет. Все документы на право собственности жилья обычно содержатся в реестрах, которые доступны для государства. Поэтому подавайте свои информационные сообщения, а мы позаботимся о том, чтобы как можно быстрее организовать для украинцев восстановление домов", - подчеркнула нардеп.