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Шуляк пояснила, як подати заявку на відшкодування житла, якщо нема права власності

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Середа 20 квітня 2022 16:12
Шуляк пояснила, як подати заявку на відшкодування житла, якщо нема права власності Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Подати інформаційну заявку про відшкодування зруйнованого або пошкодженого житла зможуть всі українці, навіть в разі відсутності на руках документів, що засвідчують право власності на квартиру чи будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"На сьогодні не всі, хто евакуйовувався з небезпечних територій взяли з собою всі документи. Зокрема, це стосується документів на житло. Що робити, якщо їх немає, але є потреба подати інформаційну заявку про пошкодження чи знищення житла? Подавати. І найпростіший спосіб - через застосунок "Дія" або на однойменному порталі", - сказала вона.

На першому етапі достатньо буде лише заявки, запевняє голова партії. Документи про право власності, якщо вони є, можна буде додати пізніше. Якщо їх немає (загубилися, згоріли ітд) - законопроектом №7198 про відновлення житла, пошкодженого чи знищеного окупантами, передбачено створення Комісії, яка буде займатися цим питанням, уточнила Олена Шуляк.

"Простими словами: причин для хвилювань немає. Всі документи на право власності житла зазвичай містяться в реєстрах, які доступні для держави. Тому подавайте свої інформаційні повідомлення, а ми попіклуємся про те, щоб якнайшвидше організувати для українців відновлення домівок", - наголосила нардеп.

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Олена Шуляк
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