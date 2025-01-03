Шуляк назвала пріоритетні завдання відновлення житлової сфери у 2025 році

У минулому році парламент зміг створити законодавче підґрунтя для реформування житлової політики, засад, на яких відбуватиметься відновлення України, а також домогтися важливих змін в роботі програми компенсацій за знищене і пошкоджене житло "єВідновлення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк.

Втім подальше розширення програми і ухвалення вищезгаданих законопроєктів мають відбутися вже у 2025 році.

За її словами, у 2024 році парламент розпочав низку законодавчих активностей, направлених на реформування житлової політики і відновлення України. Йдеться про законопроекти "Про основні засади житлової політики" та "Про основні засади відновлення". Втім, їх не вдалося зареєструвати у поточному році.

"Обидва законопроєкти надважливі для України зараз. По-перше, реформування сфери житла, оскільки вона десятиліттями жила за правилами ще Радянського Союзу і давно не вирішувала житлове питання українців. По-друге - відновлення України. Для того, щоб воно відбувалося якісно, потрібен закон, який враховуватиме всі виклики ефективного відновлення. Ці два документи пройшли масштабні публічні консультації, в ході яких нам вдалося отримати конструктивний фідбек від громадськості і експертів щодо того, як їх слід доопрацювати. Однак, документи забуксували на стадії реєстрації", - повідомила Шуляк.

Вона додала, що протягом минулого року суттєві зміни відбулися і з програмою "єВідновлення". Так, вдалося ухвалити законопроєкт №11440 щодо механізму реєстрації права власності на нерухоме майно без доступу до бюро технічної інвентаризації (БТІ), якщо майно не було внесено до Державного реєстру речових прав (ДРРП). Цей законопроєкт значно спрощує доступ до програми "єВідновлення" у випадках, коли втрачено не лише житло, але й паперові документи, а БТІ знищено чи перебуває в окупації.

Також парламент підтримав законопроєкт №11028, який забезпечить більше справедливості для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Він передбачає пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна за програмою "єВідновлення" для певних категорій ВПО. Крім цього, до програми "єВідновлення" додали можливості програми пільгової іпотеки "єОселя" - сертифікат за компенсаційною програмою дозволили використовувати як перший внесок за іпотекою в програмі "єОселя".

"Все це дуже позитивно позначилося на ефективності і показниках "єВідновлення". Так, станом на кінець 2024 року майже 80 тисяч сімей отримали компенсації на ремонти власних домівок на загальну суму біля 8,5 млрд грн. Видано біля 13 тисяч сертифікатів на купівлю нових домівок, з яких 5 тисяч реалізовано на 9 млрд грн. Звісно, ми мріяли, що програма за рік охопить щонайменше 1 млн українців та фінансування загальмувало. Вірю, що ненадовго", - переконана Олена Шуляк.

Втім, за її словами, програму у минулому році так і не вдалося розширити для громадян, чиї зруйноване житло розташоване на ТОТ - рішення щодо цього все ще очікується від уряду.

Серед інших завдань, які перейшли на 2025 рік - зміни у програмі "єОселя". У минулому році вдалося скасували норму, за якою ВПО, що хочуть придбати житло за її допомогою, можуть обрати нерухомість, яка не старша за 3 роки. Це суттєво обмежувало можливості таких громадян, оскільки, наприклад, у регіонах нове житло будується не часто. Тому, норму щодо віку житла вдалося скасувати - тепер переселенці можуть купувати і більш старше житло - віком до 10 років.

Втім, у нинішньому році потрібно реалізувати подальші зміни умов програми. Зокрема, потрібно змінити розмір першого внеску для ВПО з 20% до 15%, а також відсоткову ставку - з 7% до 3%.

"Протягом минулого року ми стукали у всі двері, щоб привернути увагу та змінити умови програми, щоб вона нарешті стала реально доступною для громадян ВПО, які найбільше потребують власного житла. Хоча уряд і вніс певні зміни, але вони фактично мають лише символічний реформаторський характер і глобально не вирішують житлову проблему переселенців", - розповіла Олена Шуляк.

Нардепка також підкреслила, серед планів на цей рік - зареєструвати і принаймні провести через перше читання законопроєкти "Про основні засади житлової політики" і "Про основні засади відновлення". Перший розраховували зареєструвати ще влітку минулого року, однак цього так і не сталося. Також залишився на стадії громадського обговорення законопроєкт "Про засади відновлення".

"Рахункова палата фіксує в своєму звіті у грудні 2024-го, що важливий законопроєкт для відновлення так і не був переданий на розгляд уряду. Окрім цього, інформаційна екосистема DREAM для відновлення попри постійні рекомендації партнерів так і не стала обов'язковою системою для прозорої та підзвітної відбудови. Тож це завдання для нас у 2025 році", - резюмувала Шуляк.