Шуляк назвала пріоритети політики підтримки ветеранів

"До повномасштабного вторгнення ми мали понад 493 тис. учасників бойових дій. Загалом з іншими категоріями ветеранів та членів сімей загиблих маємо на сьогодні більш ніж 896 тис. осіб. А за попередніми прогнозами, після нашої перемоги їхня кількість може сягнути 3 млн осіб. Всім їм необхідна всебічна підтримка зараз і у перспективі - соціальна, економічна, психологічна. І ми маємо її забезпечити", - сказала Шуляк.

За її словами, нова політика стосовно ветеранів після нашої перемоги має враховувати, перш за все, потреби в адаптації військових до цивільного життя, підтримку осіб з інвалідністю, гідний соцзахист та можливість працевлаштуватися чи започаткувати свою справу.

"Наша відповідальність зробити так, щоб принаймні 60% ветеранів могли знайти роботу: отримати цивільну спеціальність, яка відповідає потребам ринку праці, взяти участь у програмах заохочення підприємництва. А розвиток ветеранського бізнесу - це й нові робочі місця і нові актуальні сфери діяльності", - додала нардеп.

Вона також зазначила, що ветеранам також слід забезпечити можливість продовжити службу в Україні, а в перспективі опрацювати можливість легалізації та контролю надання військових послуг за кордоном.

"Центри ветеранського розвитку, ветеранський спорт та бізнес, ветеранські фонди та забезпечення житлом - все це має стати реаліями нової державної політики стосовно людей, які захищають нашу свободу", - підсумувала Шуляк.