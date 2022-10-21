Шуляк назвала приоритеты политики поддержки ветеранов

"До полномасштабного вторжения у нас было 493 тыс. участников боевых действий. Всего с другими категориями ветеранов и членов семей погибших имеем сегодня более 896 тыс. человек. А по предварительным прогнозам, после нашей победы их количество может достичь 3 млн человек. Всем им необходима всесторонняя поддержка сейчас и в перспективе – социальная, экономическая, психологическая. И мы должны ее обеспечить", - сказала Шуляк.

По ее словам, новая политика по отношению к ветеранам после нашей победы должна учитывать, прежде всего, потребности в адаптации военных к гражданской жизни, поддержку лиц с инвалидностью, достойную соцзащиту и возможность трудоустроиться или начать свое дело.

"Наша ответственность сделать так, чтобы по крайней мере 60% ветеранов могли найти работу: получить гражданскую специальность, отвечающую потребностям рынка труда, принять участие в программах поощрения предпринимательства. А развитие ветеранского бизнеса - это новые рабочие места и новые актуальные сферы деятельности", - добавила нардеп.

Она также отметила, что ветеранам также необходимо обеспечить возможность продлить службу в Украине, а в перспективе проработать возможность легализации и контроля предоставления военных услуг за рубежом.

"Центры ветеранского развития, ветеранский спорт и бизнес, ветеранские фонды и обеспечение жильем – все это должно стать реалиями новой государственной политики в отношении людей, защищающих нашу свободу", - подытожила Шуляк.