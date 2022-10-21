RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шуляк назвала приоритеты политики поддержки ветеранов

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Новые условия, в которых оказалась Украина после полномасштабного российского вторжения, нуждаются в новых подходах к политике поддержки ветеранов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"До полномасштабного вторжения у нас было 493 тыс. участников боевых действий. Всего с другими категориями ветеранов и членов семей погибших имеем сегодня более 896 тыс. человек. А по предварительным прогнозам, после нашей победы их количество может достичь 3 млн человек. Всем им необходима всесторонняя поддержка сейчас и в перспективе – социальная, экономическая, психологическая. И мы должны ее обеспечить", - сказала Шуляк.

По ее словам, новая политика по отношению к ветеранам после нашей победы должна учитывать, прежде всего, потребности в адаптации военных к гражданской жизни, поддержку лиц с инвалидностью, достойную соцзащиту и возможность трудоустроиться или начать свое дело.

"Наша ответственность сделать так, чтобы по крайней мере 60% ветеранов могли найти работу: получить гражданскую специальность, отвечающую потребностям рынка труда, принять участие в программах поощрения предпринимательства. А развитие ветеранского бизнеса - это новые рабочие места и новые актуальные сферы деятельности", - добавила нардеп.

Она также отметила, что ветеранам также необходимо обеспечить возможность продлить службу в Украине, а в перспективе проработать возможность легализации и контроля предоставления военных услуг за рубежом.

"Центры ветеранского развития, ветеранский спорт и бизнес, ветеранские фонды и обеспечение жильем – все это должно стать реалиями новой государственной политики в отношении людей, защищающих нашу свободу", - подытожила Шуляк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена ШулякВторжение России в Украину