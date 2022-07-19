Шуляк об изменениях в трудовом кодексе: увеличение зарплат и гибкие условия труда

Верховная рада приняла законопроект об осовременивании трудовых отношений для бизнеса (5371), который позволит работникам и работодателям при взаимном согласии заключать трудовые договоры, в которых сами будут определять большинство условий сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, по сей день трудовые отношения в Украине регулируются устаревшим Кодексом законов о труде, разработанным в СССР в условиях советской административно-командной экономики, в которой единственным работодателем было государство и госпредприятия.

В условиях современных экономических реалий крайне жесткая зарегулированность трудовых отношений противоречит принципам рыночного саморегулирования.

Также она противоречит принципам современного организационного и кадрового менеджмента, не отвечает актуальным потребностям рынка труда и создает многочисленные необоснованные бюрократические препоны как для самореализации наемных работников, так и для повышения конкурентоспособности работодателей, пояснила председатель партии.

"Сегодня парламент принял долгожданные для бизнеса изменения - теперь работники и работодатели при взаимном согласии смогут заключать трудовые договоры, в которых сами будут определять большинство условий сотрудничества. Это избавит от необходимости оформления лишних десятков бумаг и архаичных штрафов. Также это позволит увеличить заработные платы работникам и устанавливать гибкие условия труда", - добавила Шуляк.

Что предполагается в законопроекте:

введение упрощенного режима регулирования трудовых отношений для отдельных категорий работников и для субъектов малого и среднего предпринимательства; реализацию принципа свободы труда и свободы трудового договора; уменьшение бюрократической нагрузки на субъектов хозяйствования-работодателей; сохранение основных общепризнанных трудовых права и гарантий наемных работников.

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