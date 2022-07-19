Шуляк об изменениях в трудовом кодексе: увеличение зарплат и гибкие условия труда
Верховная рада приняла законопроект об осовременивании трудовых отношений для бизнеса (5371), который позволит работникам и работодателям при взаимном согласии заключать трудовые договоры, в которых сами будут определять большинство условий сотрудничества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.
По ее словам, по сей день трудовые отношения в Украине регулируются устаревшим Кодексом законов о труде, разработанным в СССР в условиях советской административно-командной экономики, в которой единственным работодателем было государство и госпредприятия.
В условиях современных экономических реалий крайне жесткая зарегулированность трудовых отношений противоречит принципам рыночного саморегулирования.
Также она противоречит принципам современного организационного и кадрового менеджмента, не отвечает актуальным потребностям рынка труда и создает многочисленные необоснованные бюрократические препоны как для самореализации наемных работников, так и для повышения конкурентоспособности работодателей, пояснила председатель партии.
"Сегодня парламент принял долгожданные для бизнеса изменения - теперь работники и работодатели при взаимном согласии смогут заключать трудовые договоры, в которых сами будут определять большинство условий сотрудничества. Это избавит от необходимости оформления лишних десятков бумаг и архаичных штрафов. Также это позволит увеличить заработные платы работникам и устанавливать гибкие условия труда", - добавила Шуляк.
Что предполагается в законопроекте:
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введение упрощенного режима регулирования трудовых отношений для отдельных категорий работников и для субъектов малого и среднего предпринимательства;
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реализацию принципа свободы труда и свободы трудового договора;
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уменьшение бюрократической нагрузки на субъектов хозяйствования-работодателей;
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сохранение основных общепризнанных трудовых права и гарантий наемных работников.
Отдельно:
- вводится договорный режим регулирования трудовых отношений с возможностью на свое усмотрение и по соглашению сторон включать письменного трудового договора положения относительно возникновения и прекращения трудовых отношений, норм труда, размера заработной платы, надбавок, доплат, премий, вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат, норм рабочего времени и отдыха и других прав и гарантий, которые определены КзоТ;
- такой договорной режим предлагается для взаимодействия между работником и работодателем (суб. малого или среднего предпринимательства, колич. работников за год не более 250 человек; работодателем и работником, размер заработной платы которого составляет в месяц свыше 8 мин зп;
- договорной режим не распространяется на юридических лиц публичного права.