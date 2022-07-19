Шуляк про зміни у трудовому кодексі: збільшення зарплат і гнучкі умови праці
Верховна рада прийняла законопроект про осучаснення трудових відносин для бізнесу (5371), який дозволить працівникам і роботодавцям за взаємної згоди укладати трудові договори, у яких самі визначатимуть більшість умов співпраці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.
За її словами, донині трудові відносини в Україні регулюються застарілим Кодексом законів про працю, розробленим у СРСР в умовах радянської адміністративно-командної економіки, в якій єдиним роботодавцем була держава і держпідприємства.
В умовах сучасних економічних реалій вкрай жорстка зарегульованість трудових відносин суперечить принципам ринкового саморегулювання.
Також вона суперечить принципам сучасного організаційного і кадрового менеджменту, не відповідає актуальним потребам ринку праці та створює численні необґрунтовані бюрократичні перепони як для самореалізації найманих працівників, так і для підвищення конкурентоздатності роботодавців, пояснила голова партії.
"Сьогодні парламент ухвалив довгоочікувані для бізнесу зміни - тепер працівники та роботодавці за взаємної згоди зможуть укладати трудові договори, у яких самі визначатимуть більшість умов співпраці. Це позбавить необхідності оформлення зайвих десятків паперів та архаїчних штрафів. Також це дозволить збільшити заробітні плати працівникам та встановлювати гнучкі умови праці", - додала Шуляк.
Що передбачається у законопроекті:
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запровадження спрощеного режиму регулювання трудових відносин для окремих категорій працівників та для суб’єктів малого і середнього підприємництва;
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реалізацію принципу свободи праці та свободи трудового договору;
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зменшення бюрократичного навантаження на суб’єктів господарювання - роботодавців;
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збереження основних загальновизнаних трудових права і гарантій найманих працівників.
Зокрема:
- запроваджується договірний режим регулювання трудових відносин з можливістю на власний розсуд та за згодою сторін включати до письмового трудового договору положення стосовно виникнення і припинення трудових відносин, норм праці, розміру заробітної плати, надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, норм робочого часу та відпочинку та інших прав і гарантій, які визначені КЗпП;
- такий договірний режим пропонується для взаємодії між працівником та роботодавцем (суб. малого або середнього підприємництва, кільк. працівників за рік не більше 250 осіб; роботодавцем та працівником, розмір заробітної плати якого становить на місяць понад 8 мін зп;
- договірний режим не поширюється на юридичних осіб публічного права.