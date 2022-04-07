Шуляк об исключении РФ из Совета ООН по правам человека: Россия - теперь антоним слова "гуманность"

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что после зверств, которые совершала Россия против мирных украинцев в Буче, эта страна больше не имеет права быть членом каких-либо институтов, занимающихся правами людей. Вместо этого РФ должна быть изолированной от всего цивилизованного мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

"Россия потеряла человеческое лицо и больше не имеет права быть членом каких-либо институтов, занимающихся правами человека. С 24 февраля и навсегда РФ стала антонимом слов "гуманность" и "человечность". Зверства, которые совершала армия оккупанта в Буче, ярко это доказывают. Изнасилованы женщины, замученные мирные жители, изуродованные тела, массовые захоронения украинцев - руки россиян в крови. Агрессор и военный преступник должен быть изолированным от всего цивилизованного мира. Первые шаги уже сделаны. Спасибо всем странам, которые поддержали это решение", - подчеркнула глава политсилы. Совет ООН по правам человека - международный правозащитный орган в системе ООН. Последней страной, которую исключали из Совета, была Ливия. Это произошло в феврале 2011 года из-за насильственных действий против протестующих со стороны лояльных к тогдашнему лидеру страны Муаммару Каддафи сил.