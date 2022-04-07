Шуляк про виключення РФ з Ради ООН з прав людини: Росія - тепер антонім слова "гуманність"

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що після звірств, які вчиняла Росія проти мирних українців у Бучі, ця країна більше не має права бути членом жодних інституцій, що опікуються правами людей. Натомість РФ має бути ізольованою від усього цивілізованого світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.
"Росія втратила людське обличчя і більше не має права бути членом жодних інституцій, що опікуються правами людини. З 24 лютого і назавжди РФ стала антонімом слів "гуманність" і "людяність". Звірства, що вчиняла армія окупанта в Бучі, яскраво це доводять. Зґвалтовані жінки, закатовані мирні жителі, понівечені тіла, масові поховання українців - руки росіян повністю в крові. Агресор і воєнний злочинець має бути ізольованим від усього цивілізованого світу. Перші кроки вже зроблені. Дякую всім країнам, які підтримали це рішення", - наголосила очільниця політсили.
Рада ООН з прав людини - це міжнародний правозахисний орган в системі ООН. Останньою країною, яку виключали з Ради, була Лівія. Це відбулося в лютому 2011 року через насильницькі дії проти протестувальників з боку лояльних до тодішнього лідера країни Муаммара Каддафі сил.
Нагадаємо, сьогодні Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) проголосувала за відсторонення Росії від Ради з прав людини. Рішення підтримали дві третини країн.
На рішення Генасамблеї відреагував Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter. Глава МЗС назвав правильним призупинення членства Росії у Раді ООН з прав людини. Він подякував усім країнам, які підтримали резолюцію.
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