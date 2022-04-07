Шуляк об исключении РФ из Совета ООН по правам человека: Россия - теперь антоним слова "гуманность"
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что после зверств, которые совершала Россия против мирных украинцев в Буче, эта страна больше не имеет права быть членом каких-либо институтов, занимающихся правами людей. Вместо этого РФ должна быть изолированной от всего цивилизованного мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.
"Россия потеряла человеческое лицо и больше не имеет права быть членом каких-либо институтов, занимающихся правами человека. С 24 февраля и навсегда РФ стала антонимом слов "гуманность" и "человечность". Зверства, которые совершала армия оккупанта в Буче, ярко это доказывают. Изнасилованы женщины, замученные мирные жители, изуродованные тела, массовые захоронения украинцев - руки россиян в крови. Агрессор и военный преступник должен быть изолированным от всего цивилизованного мира. Первые шаги уже сделаны. Спасибо всем странам, которые поддержали это решение", - подчеркнула глава политсилы.
Совет ООН по правам человека - международный правозащитный орган в системе ООН. Последней страной, которую исключали из Совета, была Ливия. Это произошло в феврале 2011 года из-за насильственных действий против протестующих со стороны лояльных к тогдашнему лидеру страны Муаммару Каддафи сил.
Напомним, сегодня Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека. Решение поддержали две трети стран.
На решение Генассамблеи отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter. Глава МИД назвал правильной приостановку членства России в Совете ООН по правам человека. Он поблагодарил все страны, которые поддержали резолюцию.
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