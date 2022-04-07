ru ua
Чт, 07 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шуляк про виключення РФ з Ради ООН з прав людини: Росія - тепер антонім слова "гуманність"

Новость на русском →
Четвер 07 квітня 2022 20:07
Шуляк про виключення РФ з Ради ООН з прав людини: Росія - тепер антонім слова "гуманність" Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що після звірств, які вчиняла Росія проти мирних українців у Бучі, ця країна більше не має права бути членом жодних інституцій, що опікуються правами людей. Натомість РФ має бути ізольованою від усього цивілізованого світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

"Росія втратила людське обличчя і більше не має права бути членом жодних інституцій, що опікуються правами людини. З 24 лютого і назавжди РФ стала антонімом слів "гуманність" і "людяність". Звірства, що вчиняла армія окупанта в Бучі, яскраво це доводять. Зґвалтовані жінки, закатовані мирні жителі, понівечені тіла, масові поховання українців - руки росіян повністю в крові. Агресор і воєнний злочинець має бути ізольованим від усього цивілізованого світу. Перші кроки вже зроблені. Дякую всім країнам, які підтримали це рішення", - наголосила очільниця політсили.

Рада ООН з прав людини - це міжнародний правозахисний орган в системі ООН. Останньою країною, яку виключали з Ради, була Лівія. Це відбулося в лютому 2011 року через насильницькі дії проти протестувальників з боку лояльних до тодішнього лідера країни Муаммара Каддафі сил.

Нагадаємо, сьогодні Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) проголосувала за відсторонення Росії від Ради з прав людини. Рішення підтримали дві третини країн.

На рішення Генасамблеї відреагував Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter. Глава МЗС назвав правильним призупинення членства Росії у Раді ООН з прав людини. Він подякував усім країнам, які підтримали резолюцію.

Війна Росії проти України триває 43-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Російська Федерація Олена Шуляк
NEWS
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі
Виталий НосачФотокорреспондент Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі