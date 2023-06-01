Шуляк ініціювала термінове засідання профільних комітетів ВР для розгляду проблем захисту населення

Проблеми цивільного захисту населення найближчим часом мають розглянути на спільному засідання Комітету питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і Комітету з питань екологічної політики та природокористування..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Троє людей, серед яких дитина, загинули, бо не змогли потрапити в укриття під час ракетного обстрілу. Крім того, людям доводиться посеред нічних обстрілів бігти до найближчого метро, бо укриття біля їх будинків закриті, або завалені сміттям", - заявила Шуляк.

Вона також додала, що у липні минулого року парламент ухвалив законопроект №7398, який передбачає облаштування системи цивільного захисту.

"Мова про бомбосховища, радіаційні укриття, споруди подвійного призначення, укріплені паркінги, метрополітен. Тобто про все, що можна використовувати для захисту людей під час ворожих атак. Важлива роль у реалізації цього закону була покладена саме на місцеву владу, яка мала зробити аудит і вказати, де треба на таких територіях збудувати точкові укриття. На жаль, бачимо, що ця проблема сповна не вирішена, внаслідок чого гинуть люди", - резюмувала Шуляк.

Закриті укриття в Києві

Сьогодні вночі російські військові атакували Київ 10 крилатими та балістичними ракетами, усі вони були збиті. Проте уламки впали на проїжджу частину у Дніпровському районі та пошкодили поліклініку у Деснянському районі.

У Деснянському районі через ворожу атаку загинули троє людей - дві жінки та дитина. Жінка хотіла потрапити до укриття, але не змогла цього зробити, адже воно було закрите.

Через цей інцидент поліція вже відкрила кримінальну справу. А мер Києва Віталій Кличко попросив відсторонити від виконання обовʼязків на час слідства голову Деснянського району.

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