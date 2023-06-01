Шуляк инициировала срочное заседание профильных комитетов ВР для рассмотрения проблем защиты населения

Проблемы гражданской защиты населения в ближайшее время должны рассмотреть на совместном заседании Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и Комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Три человека, среди которых ребенок, погибли, потому что не смогли попасть в укрытие во время ракетных обстрелов. Кроме того, людям приходится посреди ночных обстрелов бежать в ближайшее метро, потому что укрытия возле их домов закрыты или завалены мусором", - заявила Шуляк.

Она также добавила, что в июле прошлого года парламент принял законопроект №7398, предусматривающий обустройство системы гражданской защиты.

"Речь о бомбоубежищах, радиационных укрытиях, сооружениях двойного назначения, укрепленных паркингах, метрополитен. То есть обо всем, что можно использовать для защиты людей во время вражеских атак. Важная роль в реализации этого закона была возложена именно на местную власть, которая должна была сделать аудит и указать, где нужно на таких территориях построить точечные укрытия. К сожалению, видим, что эта проблема вполне не решена, в результате чего гибнут люди", - резюмировала Шуляк.

Закрытые укрытия в Киеве

Сегодня ночью российские военные атаковали Киев 10 крылатыми и баллистическими ракетами, все они были сбиты. Однако обломки упали на проезжую часть в Днепровском районе и повредили поликлинику в Деснянском районе.

В Деснянском районе из-за вражеской атаки погибли три человека - две женщины и ребенок. Женщина хотела попасть в укрытие, но не смогла этого сделать, ведь оно было закрыто.

Из-за этого инцидента полиция уже возбудила уголовное дело. А мэр Киева Виталий Кличко попросил отстранить от исполнения обязанностей на время следствия главу Деснянского района.

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