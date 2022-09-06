ua ru
Вт, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шуляк: граждане РФ должны быть изолированы от цивилизованного мира

Новина українською →
Вторник 06 сентября 2022 20:34
Шуляк: граждане РФ должны быть изолированы от цивилизованного мира Фото: голову партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Верховная рада обратилась к Европейскому Союзу, странам-членам ЕС, институтам ЕС, парламентам и правительствам его государств-членов с призывом отменить туристические визы, запретить выдачу шенгенских виз для граждан России, не признавать российские паспорта, выданные на недавно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, большинство граждан Российской Федерации поддерживает кровопролитные действия своих властей на территории Украины.

"Поэтому платой за такое толерантность должна быть отмена действия существующих туристических виз россиянам, в частности тем, которые уже находятся на территории стран Европейского Союза, а также авиационное и наземное сообщение с Российской Федерацией", - отметила она.

Она также добавила, что учитывая грубое нарушение РФ устава ООН и других фундаментальных норм международного права, народные депутаты призвали страны Европейского Союза установить ограничения на выдачу шенгенских виз для граждан государства-агрессора.

"ЕС должен полностью прекратить действие Соглашения с Россией об упрощенном порядке оформления виз, не признавать российские паспорта, выданные на недавно оккупированных территориях Украины и выработать общую позицию об аннулировании 10 миллионов уже выданных россиянам действующих шенгенских виз", - подчеркнула Шуляк.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Европейская комиссия поддержала приостановку упрощенного визового режима для всех граждан РФ. Теперь решение должен утвердить Европейский Совет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Елена Шуляк
NEWS
МАГАТЭ представило отчет по итогам миссии на ЗАЭС: основные выводы
МАГАТЭ представило отчет по итогам миссии на ЗАЭС: основные выводы
DAILY
Мина замедленного действия. Когда санкции нанесут мощный удар по экономике России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Мина замедленного действия. Когда санкции нанесут мощный удар по экономике России