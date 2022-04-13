Шуляк: государство делает все, чтобы после войны украинцы могли вернуться в отстроенные дома

После окончания войны, украинцы, которые потеряли жилье в результате военной агрессии России, смогут вернуться в новые или отстроенные дома. Сейчас государство максимально быстро готовит все необходимые законодательные изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в эфире ICTV.

По ее словам, сейчас готовится ко второму чтению законопроект №7198, по которому государство обязуется возместить гражданам всю утраченную жилую площадь.

"Мы планируем выдавать не денежные компенсации, а выдавать квадратными метрами. К тому же человек сможет сам выбирать, в каком месте он хочет получить такую компенсацию. Если жилье было разрушено в Харькове, то человек сможет выбрать другой областной центр. Например, Тернополь или Чернигов", - отметила глава партии.

Но для того, чтобы закон заработал, надо будет разработать определенные нормативно-правовые акты - различные постановления относительно методики оценки, как будет работать комиссия, которая будет организовывать процесс возмещения.

"Мы делаем это максимально быстро, чтобы когда закончится война, у нас все было наработано. Чтобы людей можно было вернуть домой и предоставить им дома", - сказала Шуляк.

Она также напомнила, что Министерство цифровой трансформации уже ввело через "Дию" регистрацию информационного сообщения людей, которые на сегодня имеют разрушенное или поврежденное жилье.

Так, каждый человек независимо от местоположения может зайти в приложение и заполнить всю информацию о своей квартире или доме, прикрепить соответствующие документы

"Сейчас почти 70 тыс. таких сообщений уже зарегистрировано, а это касается более 4,5 млн кв. м жилья. Мы уже можем увидеть, именно в каких городах и областях есть разрушенное жилье", - подытожила Шуляк.