Шуляк: держава робить все, аби після війни українці могли повернутись у відбудовані домівки

Після закінчення війни, українці, які втратили житло внаслідок воєнної агресії Росії, зможуть повернутись у нові або відбудовані будинки. Наразі держава максимально швидко готує всі необхідні законодавчі зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк в ефірі ICTV.

За її словами, наразі готується до другого читання законопроєкт №7198, за яким, держава зобов’язується відшкодувати громадянам всю втрачену житлову площу.

"Ми плануємо видавати не грошові компенсації, а видавати квадратними метрами. До того ж людина зможе сама обирати, в якому місці вона хоче отримати таку компенсацію. Якщо житло було зруйноване в Харкові, то людина зможе обрати інший обласний центр. Наприклад, Тернопіль, чи Чернігів", - зазначила голова партії.

Але для того, щоб закон запрацював, треба буде розробити певні нормативно-правові акти - різні постанови щодо методики оцінки, як працюватиме комісія, яка організовуватиме процес відшкодування.

"Ми робимо це максимально швидко, щоб коли закінчиться війна, в нас все було напрацьовано. Щоб людей можна було повернути додому і надати їм домівки", - сказала Шуляк.

Вона також нагадала, що Міністерство цифрової трансформації вже запровадило через "Дію" реєстрацію інформаційного повідомлення людей, які на сьогодні мають зруйноване або пошкоджене житло.

Так, кожна людина незалежно від місця розташування може зайти в додаток і заповнити всю інформацію про свою квартиру чи будинок, прикріпити відповідні документи

"Наразі майже 70 тис. таких повідомлень вже зареєстровано, а це стосується понад 4,5 млн кв. м житла. Ми вже можемо побачити, саме в яких містах і областях є зруйноване житло", - підсумувала Шуляк.