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Шуляк: бизнес не будут штрафовать за просрочку отчетности во время войны

Фото: председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Верховная рада приняла законопроект №7378, благодаря которому бизнес освобождают от ответственности за нарушение сроков обнародования финансовой отчетности в период действия военного положения и в течение 3 месяцев после его прекращения или отмены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа", соавтор документа Елену Шуляк.

"Государство продолжает поддерживать предпринимателей и бизнес в условиях войны. Именно поэтому мы приняли решение отменить штрафы за несвоевременно поданную отчетность. Отныне обнародовать финансовую отчетность вместе с соответствующими отчетами за весь период можно на своем сайте или в своем вебсайте в течение 3 месяцев после прекращения или отмены военного положения или состояния войны за весь период необнародования", - заявила она.

Также юридические лица не будут нести ответственность за нарушение сроков обнародования:

  • годовой консолидированной финансовой отчетности;
  • аудиторскими отчетами;
  • отчетом об управлении;
  • консолидированным отчетом об управлении;
  • отчетом о платежах в пользу государства;
  • консолидированным отчетом о платежах в пользу государства.

"Мы меняем наше законодательство так, чтобы оно работало в интересах бизнеса и стимулировало его к развитию, несмотря на сложные времена российской агрессии со стороны РФ", - подытожила Шуляк.

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Елена Шулякбизнес