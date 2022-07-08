Шуляк: бізнес не штрафуватимуть за прострочення звітності під час війни

Верховна рада ухвалила законопроект №7378, завдяки якому бізнес звільняють від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення чи скасування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу", співавтор документа Олену Шуляк.

"Держава продовжує підтримувати підприємців і бізнес в умовах війни. Саме тому ми прийняли рішення скасувати штрафи за невчасно подану фінансову звітність. Відтепер оприлюднити фінансову звітність разом з відповідними звітами за весь період можна на своїй вебсторінці або своєму вебсайті протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неоприлюднення", - заявила вона.

Також юридичні особи не будуть нести відповідальність за порушення строків оприлюднення:

річної консолідованої фінансової звітності;

аудиторськими звітами;

звітом про управління;

консолідованим звітом про управління;

звітом про платежі на користь держави;

консолідованим звітом про платежі на користь держави.

"Ми змінюємо наше законодавство так, щоб воно працювало в інтересах бізнесу і стимулювало його до розвитку, попри складні часи російської агресії з боку РФ", - підсумувала Шуляк.