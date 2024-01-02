Шуляк: у 2024 році активна підтримка міжнародних партнерів продовжуватиметься на всіх рівнях

"Ми бачимо, скільки різноманітних програм реалізуються в Україні у вигляді підтримки тої чи іншої громади або соціального проєкту, або проєкту, що пов'язаний із відбудовою критичної інфраструктури. Різні країни беруть шефство над тим чи іншим регіоном, максимально використовують механізми, які стосуються не просто прямої підтримки, а й механізми, що пов’язані з кредитуванням тої чи іншої програми. На сьогодні таких різних програм десятки й десятки по всій Україні", - зазначила Шуляк.

Вона висловила сподівання, що у 2024 році така активна підтримка продовжуватиметься як на загальнодержавному, так і регіональному рівнях.

Водночас нардеп нагадала, що 1 лютого має відбутися саміт ЄС, де буде ухвалено рішення про передачу Україні 50 млрд євро у рамках допомоги до 2027 року.

"На сьогодні наш уряд провів величезну роботу, щоб сформувати відповідний план. Працювали всі міністерства, представники бізнесу, експертне середовище, парламентарії, представники громадянського суспільства. У фокусі цього плану реформ питання з розвитку нашої економіки, регіонального розвитку, децентралізації тощо. Зараз наш парламент ухвалив доволі великий пакет євроінтеграційних законопроєктів, а зараз починається величезна робота уряду, щоб ці закони були імплементовані", - наголосила нардеп.

За її словами, сьогодні всі наші партнери бачать, наскільки швидко ми можемо впроваджувати зміни.

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