Шуляк: в 2024 году активная поддержка международных партнеров будет продолжаться на всех уровнях

"Мы видим, сколько разнообразных программ реализуются в Украине в виде поддержки того или иного общества или социального проекта, или проекта, связанного с восстановлением критической инфраструктуры. Разные страны берут шефство над тем или иным регионом, максимально используют механизмы, которые касаются не просто прямой поддержки, но и механизмы, связанные с кредитованием той или иной программы. На сегодня таких разных программ десятки и десятки по всей Украине", - отметила Шуляк.

Она выразила надежду, что в 2024 году такая активная поддержка будет продолжаться как на общегосударственном, так и на региональном уровнях.

В то же время нардеп напомнила, что 1 февраля должен состояться саммит ЕС, где будет принято решение о передаче Украине 50 млрд евро в рамках помощи до 2027 года.

"На сегодня наше правительство провело огромную работу, чтобы сформировать соответствующий план. Работали все министерства, представители бизнеса, экспертная среда, парламентарии, представители гражданского общества. В фокусе этого плана реформ вопросы по развитию нашей экономики, регионального развития, децентрализации и т.д. Сейчас наш парламент принял достаточно большой пакет евроинтеграционных законопроектов, а сейчас начинается огромная работа правительства, чтобы эти законы были имплементированы", - подчеркнула нардеп.

По ее словам, сегодня все наши партнеры видят, насколько быстро мы можем вводить изменения.

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