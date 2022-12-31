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Шукають учасників АТО. Росіяни вдаються до репресій на окупованих територіях Херсонської області, - ЦНС

Фото: Росіяни вдаються до репресій на окупованих територіях Херсонської області (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські загарбники продовжують вдаватися до репресій щодо місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву при Силах спецоперацій ЗСУ.

Під виглядом боротьби з "диверсантами" 26 і 27 грудня ворог провів рейди у селах Павлівка та Строганівка Каховського району.

"Шукали учасників АТО, адже вони добре підходять для російської пропаганди у вигляді затриманих “бойовиків правого сектору” чи інших добровольчих батальйонів", - зазначили у ЦНС.

Нагадаємо, росіяни на тимчасово окупованих територіях продовжують проводити примусову паспортизацію.

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Херсонська областьВійна Росії проти України