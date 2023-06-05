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Шукають підпілля: в Херсонській області окупанти обшукують будинки місцевих, - ЦНС

Фото: в Херсонській області росіяни шукають партизан (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни обшукують домівки місцевих в пошуках партизан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, в пошуках підпілля співробітники ФСБ РФ обшукують приватні будинки та перевіряють документи місцевих. Також зазначається, що під час цих дій в населенних пунктах вимикають мобільний зв'язок.

"У разі відсутності "паспорта рф" окупанти погрожують конфіскацією майна та примусовою депортацією, якщо протягом 60 діб даний "документ" не буде оформлено", - зазначають в ЦНС.

Ситуація в Херсонській області

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ окупувала значну частину Херсонської області. Восени 2022 року ЗСУ вдалося деокупувати правобережну частину регіону, однак на лівому березі загарбники все ще зберігають позиції.

На окупованих територіях загарбники регулярно проводять репресивні заходи щодо населення. Так, 3 червня повідомлялось, що в Генічеську військові РФ утримують в підвалах людей з проукраїнською позицією.

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Херсонська область