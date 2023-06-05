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Ищут подполье: в Херсонской области оккупанты обыскивают дома местных, - ЦНС

Фото: в Херсонской области россияне ищут партизан (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне обыскивают дома местных в поисках партизан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По информации ЦНС, в поисках подполья сотрудники ФСБ РФ обыскивают частные дома и проверяют местные документы. Также отмечается, что в ходе этих действий в населенных пунктах отключается мобильная связь.

"В случае отсутствия "паспорта России" оккупанты угрожают конфискацией имущества и принудительной депортацией, если в течение 60 суток данный "документ" не будет оформлен", - отмечают в ЦНС.

Ситуация в Херсонской области

С первых дней полномасштабного вторжения РФ оккупировала значительную часть Херсонской области. Осенью 2022 г. ВСУ удалось деоккупировать правобережную часть региона, однако на левом берегу захватчики все еще сохраняют позиции.

На оккупированных территориях захватчики регулярно проводят репрессивные мероприятия по отношению к населению. Так, 3 июня сообщалось, что в Геническую военные РФ удерживают в подвалах людей с проукраинской позицией.

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Херсонская область