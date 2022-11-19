Шукають партизанів та підпілля: ФСБ створила спецгрупи на окупованих територіях

Спецслужби РФ почали полювати на українських партизанів та підпілля. Для цього було створено так звані тимчасові оперативні групи на захоплених територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.
За даними ЦНС, до груп входять співробітники департаменту контррозвідки ФСБ та інших служб.
"Зауважимо, раніше такі групи росіяни вже створювали у Сирії. Задачею груп, крім виявлення членів українського підпілля є контроль за інтернет-трафіком та виявлення цілей для нанесення ракетних ударів", - йдеться у заяві.
Мешканців тимчасово окупованих територій закликають зберігати пильність й не наражати себе зайвий раз на небезпеку.
"Пам’ятайте, що опором окупації займаються люди з відповідною військовою підготовкою. Водночас найвища цінність людей на ТОТ є життя", - додали наостанок.
Нагадаємо, що окупанти примусово вивезли 40 луганчан у невідомому напрямку.
Також "нових власників" паспортів РФ, які отримані на тимчасово окупованих територіях України, відтепер можуть мобілізовувати відповідно до російського законодавства.
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