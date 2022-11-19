Ищут партизан и подполье: ФСБ создала спецгруппы на оккупированных территориях

По данным ЦНС, в группы входят сотрудники департамента контрразведки ФСБ и других служб.

"Заметим, ранее такие группы россияне уже создавали в Сирии. Задачей групп, кроме выявления членов украинского подполья, является контроль за интернет-трафиком и выявление целей для нанесения ракетных ударов", - говорится в заявлении.

Жителей временно оккупированных территорий призывают сохранять бдительность и не подвергать себя лишний раз опасности.

"Помните, что сопротивлением оккупации занимаются люди с соответствующей военной подготовкой. В то же время, самая высокая ценность людей на ВОТ есть жизнь", - добавили напоследок.