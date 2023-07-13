Шукають коригувальників. Окупанти закрили на в'їзд і виїзд село у Запорізькій області
Росіяни закрили на в’їзд і виїзд тимчасово окуповане село Пришиб у Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.
"Рашисти лютують: несуть втрати на фронті, тож зриваються на місцевих", - зазначив Федоров.
За його словами, росіяни повністю ізолювали тимчасово окуповане село Пришиб Запорізької області - закрили на в’їзд і виїзд.
Окрім того, окупанти з самого ранку влаштували облави: встановили блок-пости,
перевіряють документи й телефони у всіх водіїв та пішоходів, а також проводять обшуки будинків.
За інформацією місцевих, у село завезли росгвардійців, які шукають коригувальників.
Фото: розташування села Пришиб Запорізької області на мапі (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Ситуація у Запорізькій області
Частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. При цьому окупанти регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні території.
Зокрема, нещодавно російські війська влаштували черговий теракт в Оріхові Запорізької області, скинувши авіабомбу на місце, де видавали гуманітарну допомогу. Внаслідок чого загинуло семеро людей.
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