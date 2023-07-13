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Шукають коригувальників. Окупанти закрили на в'їзд і виїзд село у Запорізькій області

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Запорізька область , Четвер 13 липня 2023 11:07
Шукають коригувальників. Окупанти закрили на в'їзд і виїзд село у Запорізькій області Фото: окупанти закрили на в'їзд і виїзд село у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росіяни закрили на в’їзд і виїзд тимчасово окуповане село Пришиб у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Рашисти лютують: несуть втрати на фронті, тож зриваються на місцевих", - зазначив Федоров.

За його словами, росіяни повністю ізолювали тимчасово окуповане село Пришиб Запорізької області - закрили на в’їзд і виїзд.

Окрім того, окупанти з самого ранку влаштували облави: встановили блок-пости,
перевіряють документи й телефони у всіх водіїв та пішоходів, а також проводять обшуки будинків.

За інформацією місцевих, у село завезли росгвардійців, які шукають коригувальників.

Шукають коригувальників. Окупанти закрили на в'їзд і виїзд село у Запорізькій областіФото: розташування села Пришиб Запорізької області на мапі (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Ситуація у Запорізькій області

Частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. При цьому окупанти регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні території.

Зокрема, нещодавно російські війська влаштували черговий теракт в Оріхові Запорізької області, скинувши авіабомбу на місце, де видавали гуманітарну допомогу. Внаслідок чого загинуло семеро людей.

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