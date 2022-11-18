Чекають на наступ ЗСУ? Окупанти підтвердили, що зміцнюють оборону Криму

Окупаційна "влада" Криму підтвердила, що на півострові ведуться роботи зі створення військових укріплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення гауляйтера Криму Сергія Аксьонова в Telegram .

При цьому він додав, що "безпека" Криму насамперед нібито забезпечуватиметься "заходами в Херсонській області". Про які саме заходи йдеться, Аксьонов не уточнив.

"На території Криму проводять фортифікаційні роботи, спрямовані на гарантоване забезпечення безпеки кримчан", - заявив гауляйтер.

Нагадаємо, нещодавно в мережі з'явилися супутникові знімки, що свідчать про те, що російські військові почали копати окопи у північній частині тимчасово окупованого Криму.

На кадрах видно, що окупанти зводять оборонні позиції по всій північній частині автономної республіки.

Тим часом аналітики стверджують, що росіяни готують окопи біля КПП "Чонгар" між Херсонською областю та півостровом.

Як пояснили в українській розвідці, війська РФ зміцнюють оборону окупірвоанного півострова, оскільки чекають на українське наступ.

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