Ищут дополнительные пути сообщения: РФ хочет построить дорогу на Арабатской стрелке

Оккупанты планируют построить дорогу на Арабатской стрелке (Крым) для перекидывания техники на юг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"Учитывая, что автодорога через Армянск становится для россиян опасной, враг строит запасную дорогу через Арабатскую стрелку. Помогает им в этом местный коллаборант Александр Пономарев - бывший глава Стрелковского сельсовета", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Центре, в планах врага расширить путь, чтобы увеличить пропускную способность. Однако эти планы не изменят кардинально ситуацию на юге для врага.

"А вот коллаборанту, который скрывается в Каховке, придется ответить за преступление согласно уголовному кодексу Украины", - добавили в ЦНС.

Центр национального сопротивления призывает жителей оккупированных территорий не сотрудничать с врагом, не получать добровольно русский и при возможности покинуть регион до его деоккупации.