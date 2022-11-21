ua ru
Пн, 21 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ищут дополнительные пути сообщения: РФ хочет построить дорогу на Арабатской стрелке

Новина українською →
Украина, Понедельник 21 ноября 2022 21:37
Ищут дополнительные пути сообщения: РФ хочет построить дорогу на Арабатской стрелке Фото: Колонна техники РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты планируют построить дорогу на Арабатской стрелке (Крым) для перекидывания техники на юг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"Учитывая, что автодорога через Армянск становится для россиян опасной, враг строит запасную дорогу через Арабатскую стрелку. Помогает им в этом местный коллаборант Александр Пономарев - бывший глава Стрелковского сельсовета", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Центре, в планах врага расширить путь, чтобы увеличить пропускную способность. Однако эти планы не изменят кардинально ситуацию на юге для врага.

"А вот коллаборанту, который скрывается в Каховке, придется ответить за преступление согласно уголовному кодексу Украины", - добавили в ЦНС.

Центр национального сопротивления призывает жителей оккупированных территорий не сотрудничать с врагом, не получать добровольно русский и при возможности покинуть регион до его деоккупации.

Ищут дополнительные пути сообщения: РФ хочет построить дорогу на Арабатской стрелке

Напомним, что деоккупация Херсона и территории на правом берегу Днепра стратегически важна для украинских военных. Именно с этих позиций ВСУ будут держать под огневым контролем три главных дороги в Крым.

Оккупационные "власти" Крыма подтвердили, что на полуострове ведутся работы по созданию военных укреплений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Крим Война в Украине
NEWS
Сколько еще будут продолжаться отключения света. Энергетики дали неутешительный прогноз
Сколько еще будут продолжаться отключения света. Энергетики дали неутешительный прогноз
DAILY
"Главное, что без русских". Как Херсон ждал освобождения и почему в городе стало легче дышать
Юлия Акимова, Виталий Носач "Главное, что без русских". Как Херсон ждал освобождения и почему в городе стало легче дышать