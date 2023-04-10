Шукають будинки для колаборантів. РФ влаштувала "перепис" житла у Луганській області

На тимчасово окупованих територіях Луганської області представники окупаційної "адміністрації" РФ проводять "перепис" наявного житлового фонду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Перепис" влаштували для виявлення житлових приміщень, покинутих місцевими жителями під час повномасштабного вторгнення.
"Таким чином, можна підкреслити, що подібні дії окупанти проводили під час першої фази війни ще у 2014 році. Будинки та квартири місцевих жителів, які були змушені покинути своє житло, окупанти використовували, як вогневі точки і для проживання", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що такі дії відбуваються у Старобільську. Основною метою противника є заселення представників російсько-окупаційних військ та інших колаборантів.
Нагадаємо, що українські прикордонники збили два дрони російських окупантів. Це сталося у Луганській області.
Російські військові продовжують викрадати проукраїнських цивільних в Луганській області.
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