Шукайте помилки: текст Радіодиктанту 2025 "Треба жити" опублікували онлайн
"Суспільне Культура" разом з "Українським Радіо" опублікували текст Радіодиктанту національної єдності 2025. Цьогоріч текст написала письменниця Євгенія Кузнєцова, а читала його акторка Наталія Сумська. Результати оголосять після того, як комісія опрацює всі надіслані листи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію "Суспільне Культура".
Текст Радіодиктанту 2025
Треба жити!
Жити треба цікаво: читати книжки, ходити в театр, дресирувать пса Патрона…
Треба жити! Не впівсили, не трошки, не завтра, не після. По-справжньому! Зараз! Треба гладити котів, збирати гриби, везти цуценят із фронту на "інтерсіті", робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо. Треба купувати сукні з лелітками і донатити на військо, вишукувати РЕБи і генератори, а ще - нишпорити вечорами в міжʼярʼї ботсаду, бо на перший урок треба принести каштанів.
Треба любити свій дім, навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому - того, що в серці. Треба здавати кров, і, може, з нею ще в чиємусь серці поселиться любов до слів: "допіру", "пітятко" чи "кияхи".
Треба цілуватися, коли випадає нагода, і казати те, що на думці. Немає часу на півтони. Матеріальне - крихке, життя тікає крізь пальці. Справжнім виявилось тільки те, за що не можна схопитись руками: спогади, сміх і любов.
Ще треба плакати, коли можеться. За все те, що ніколи не мало з нами статися. За те, що ми не тільки знаємо, як пишеться "далекобійний дрон" або "балістична ракета", а й розрізняємо їх на слух.
Росіяни хочуть, щоб ми стали схожими на них: скніли у вічній гризоті. А ми будемо жити цікаво - всупереч історії і заради тих, хто після нас говоритиме нашою мовою.
Радіодиктант національної єдності 2025
Традиційний Радіодиктант національної єдності 2025 відбувся 27 жовтня у День української писемності та мови, проте цього разу не обійшлося без бурхливих реакцій у мережі. Текст читала народна артистка України Наталія Сумська, але багато слухачів зізналися, що не встигли за її швидким темпом.
Також знайшлося чимало критиків тексту. Зокрема, львів'янка Христина Гоянюк, яка уже 26 років поспіль бере участь Радіодиктанті і за ці роки не зробила жодної помилки, поділилась негативними враженнями.
"Я навіть боюся висловитися, щоб не сказати дуже погано. За 26 років це перший диктант, який звалив мене наповал. По-перше, недобре прочитаний. Сам текст дурнуватий. Краще б його читав Павло Вишебаба...", - сказала Христина Гоянюк.
Водночас додамо, що чимало українців виступили на підтримку Кузнєцової та Сумської, зокрема за актрису вступилась її сестра Ольга.