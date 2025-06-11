Шукав військові авіабази на Львівщині для удару РФ: СБУ викрила ворожого агента

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Дніпропетровській області було викрито двох агентів ФСБ, які коригували повітряні атаки ворога по території регіону, у тому ж числі й Дніпру.

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