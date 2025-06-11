Искал военные авиабазы на Львовщине для удара РФ: СБУ разоблачила вражеского агента

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Днепропетровской области были разоблачены два агента ФСБ, которые корректировали воздушные атаки врага по территории региона, в том же числе и Днепру.

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