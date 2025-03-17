Шукав "шпарини" у ППО Одеси. СБУ затримала ворожого агента

Що сталось

Щоб "пробити" протиповітряну оборону (ППО) ворожий агент намагався виявити й передати окупантам координати радіолокаційних станцій Збройних сил України (ЗСУ).

Зокрема для отримання інформації про перебування українських бійців на пунктах тимчасового або постійного базування зрадник встановлював приховані камери.

"Так, наприклад, одну з них він замаскував навпроти центрального входу до адмінбудівлі СБУ. Відзняті кадри агент "перекидав" з флешки відеопристрою на мобільний телефон, а далі месенджером – своєму російському куратору", - пише СБУ.

Фото: СБУ затримала ворожого агента, який шукав шпарину у ППО Одеси (t.me/SBUkr)

Контррозвідка викрила зловмисника. Зокрема було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Агентом виявився 21-річний місцевий безробітний, який шукав "швидкого заробітку" у Telegram-каналах. Там його й завербували окупанти.

Під час обшуків було виявлено відеокамери з флешносіями, а також телефон та сім-карти, які зрадник періодично змінював для конспірації зв’язку з окупантами.

Що загрожує

Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.