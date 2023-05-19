Шукав позиції прикордонників та СБУ. У Чернівцях затримали агента ГРУ

Зловмисника завербувало Головне управління Генерального штабу ЗС Росії, більш відомого як ГРУ. Агент шукав локації СБУ та прикордонників, а також координатори електропідстанцій у Харківській та Чернівецькій областях.

За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель, який у 2021 році переїхав до Харкова і працював техніком з налаштування інтернету. Після початку повномасштабної війни він поширював прокремлівські наративи у забороненій в Україні соцмережі "Одноклассники". Таким чином він потрапив у поле зору росіян.

На чоловіка дистанційно вийшов кадровий службовець ГРУ і запропонував "співпрацю". Перебуваючи у Харкові, агент за вказівками "куратора" збирав дані про блокпости та укріпленні у місті. Також він передавав окупантам геолокації місцевих енергооб’єктів.

Невдовзі фігурант отримав нове завдання - повернутись до Чернівців під виглядом відвідування родичів. Він шпигував за військовими та СБУ у регіоні, а також "зливав" дані про транспортні мости, систему оборони. Шпигун передавав росіянам локації логістичних центрів та пунктів гуманітарної допомоги.

За допомогу росіяни обіцяли гроші зраднику. Під час обшуків у шпигуна знайшли телефон та ноутбук з доказами.

СБУ вручила агенту підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, СБУ у Запорізькій області викрили колишнього чиновника-корупціонера, який шпигував для ФСБ.

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