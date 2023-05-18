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Колишній чиновник шпигував для ФСБ у Запорізькій області. Його викрили

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Запоріжжя, Четвер 18 травня 2023 10:46
Колишній чиновник шпигував для ФСБ у Запорізькій області. Його викрили Фото: СБУ затримала агента ФСБ у Запорізькій області (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Колишній чиновник шпигував за позиціями морської піхоти у Запорізькій області. Його завербувала російська ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Шпигуном виявився колишній посадовець податкової міліції, якого у 2011 році було звільнено за корупцію. На початку березня цього року чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ. У поле зору росіян він потрапив через антиукраїнську активність у заборонених соцмережах "Вконтакте" та "Одноклассники".

Агент повинен був збирати розвіддані про Сили оборони у прифронтових районах Запорізької області. Найбільше ворога цікавили координати позицій підрозділів морської піхоти ЗСУ на Мелітопольському напрямку. Також окупанти хотіли отримали геолокації залізничних мостів та об’єктів енергетики в області.

Шпигун під виглядом таксиста об’їжджав місцевість та знімав її на прихований реєстратор і мобільний телефон.

За кожне "завдання" росіяни обіцяли від 2 до 5 тисяч гривень. Також ФСБ стверджувала, що агент отримає "посаду" у разі захоплення Запоріжжя.

СБУ затримала зловмисника під час виконання ним ворожого завдання. Зраднику оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ, йому загрожує довічне ув'язнення. Наразі він перебуває під вартою.

Фото: СБУ затримала агента ФСБ у Запорізькій області (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала двох агентів у Краматорську, які наводили ворожі ракети на позиції українських військових.

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