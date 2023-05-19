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Искал позиции пограничников и СБУ. В Черновцах задержали агента ГРУ

Фото: СБУ разоблачила в Черновцах российского агента (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Черновцах разоблачили и задержали российского агента. Он шпионил за военными и сдавал оккупантам локации электроподстанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Злоумышленника завербовало Главное управление Генерального штаба ВС России, более известного как ГРУ. Агент искал локации СБУ и пограничников, а также координаторы электроподстанций в Харьковской и Черновицкой областях.

По данным следствия, пособником агрессора оказался местный житель, который в 2021 году переехал в Харьков и работал техником по настройке интернета. После начала полномасштабной войны он распространял прокремлевские нарративы в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники". Таким образом он попал в поле зрения россиян.

На мужчину дистанционно вышел кадровый служащий ГРУ и предложил "сотрудничество". Находясь в Харькове, агент по указаниям "куратора" собирал данные о блокпостах и укреплениях в городе. Также он передавал оккупантам геолокации местных энергообъектов.

Вскоре фигурант получил новую задачу - вернуться в Черновцы под видом посещения родственников. Он шпионил за военными и СБУ в регионе, а также "сливал" данные о транспортных мостах, системе обороны. Шпион передавал россиянам локации логистических центров и пунктов гуманитарной помощи.

За помощь россияне обещали деньги предателю. Во время обысков у шпиона нашли телефон и ноутбук с пдоказательствами.

СБУ вручила агенту подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена). В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, СБУ в Запорожской области разоблачили бывшего чиновника-коррупционера, который шпионил для ФСБ.

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