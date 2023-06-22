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Шукатимуть цілі для HIMARS. Розвідники ГУР отримали комплекси "Шарк"

Фото: розвідники ГУР отримали комплекси "Шарк" (t.me/DIUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Українські розвідники отримали від волонтерів два нові розвідкомплекси "Шарк" вітчизняного виробництва. Безпілотники будуть коригувати цілі для РСЗВ HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

Вартість переданих комплексів 26 млн гривень. Кошти на них зібрали фонд "Повернись живим" та мережа АЗС "ОККО".

Всього волонтери у рамках програми передали розвідникам 4 безпілотники, 2 командних пункти на базі спеціально обладнаних прохідних автівок та 2 пускових установки.

ГУР зазначає, що "Шарк" коригуватиме та шукатиме цілі для HIMARS.

"Цей БпЛА від українського виробника гарно показав себе у бойових умовах. Лише за останні кілька тижнів перший переданий благодійниками комплекс підтверджено знищив російської техніки приблизно на 25 млн доларів", - кажуть розвідники.

Переваги "Шарк"

Безпілотник українського виробництва може знаходитися у повітрі понад 4 годин, може літати при температурі від -15 до +50 градусів. Максимальна швидкість польоту до 150 км/год.

Камера безпілотника оснащена електрооптичним сенсором з 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом. Вона може здійснювати адаптивний трекінг цілі навіть при швидкості об'єкта до 100 км/год.

Раніше ми повідомляли, що український безпілотник "Шарк" пройшов модернізацію, а компанія-розробник Ukrspecsystems показала оновлений дрон.

Пізніше у мережі з'явилося відео роботи українського безпілотника, який вів розвідку поблизу Донецька.

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